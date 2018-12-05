Поезда «Москва» запустят на Большой кольцевой линии метро

Московское метро запустит на первом участке Большой кольцевой линии (БКЛ) инновационные поезда «Москва». Об этом сообщается на сайте столичной мэрии 5 декабря.

Отмечается, что новые составы начнут курсировать к открытию станции «Савеловская», запуск которой запланирован до конца 2018 года. Таким образом, поезда «Москва» будут ходить на пяти линиях метро, пишет НСН. По словам первого заместителя начальника метро Дмитрия Дощатова, уже сейчас составы нового поколения курсируют на Солнцевской и Большой кольцевой линиях, однако пока без пассажиров, поскольку машинисты осваивают новую технику.

Как напоминает сетевое издание m24.ru, сейчас в метро курсируют 89 поездов «Москва». Новые составы отличаются широким дверным проемом, улучшенным салоном и сквозным проходом через все вагоны. В каждом из них есть USB-розетки для подзарядки гаджетов и мониторы с интерактивными возможностями поиска станций, прокладки маршрутов и расчета времени проезда.

БКЛ — строящаяся линия столичной подземки. На схеме метро линия обозначается номером 11 и окрашена в бирюзовый цвет. По завершении строительства в 2021-2022 годах она станет самой протяженной линией московского метро. Ряд станций БКЛ могут сдать в эксплуатацию раньше намеченного срока.