Правительство внесло в ПДД понятие «Велосипедная зона»

Правительство России внесло в Правила дорожного движения (ПДД) понятие «Велосипедная зона», а также сообщило о появлении новых дорожных знаков и разметки. Соответствующий документ был опубликован на сайте кабмина 5 декабря.

«Для развития общественных и пешеходных пространств и безопасности дорожного движения в ряде случаев будет обеспечен приоритет велосипедистам, введены новые дорожные знаки и разметка. Такие меры содержатся в новом постановлении правительства», — написал премьер-министр России Дмитрий Медведев в своем микроблоге в Twitter.

В официальном документе уточняется, что максимальная скорость движения в «велосипедной зоне» будет не более 20 км/ч. На этих улицах велосипедисты будут иметь преимущество перед водителями механических транспортных средств. Так, им предоставят возможность двигаться по всей ширине проезжей части.

Кроме того, в ПДД внесены и другие изменения, направленные на приведение их в соответствие с действующим законодательством.

29 ноября сообщалось, что Медведев подписал постановление, которое отменяет обязанность водителя устанавливать опознавательный знак «Шипы» на автомобилях с шипованной резиной.