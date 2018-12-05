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Правительство внесло в ПДД понятие «Велосипедная зона»

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Фото: РИА Новости/Максим Блинов
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Правительство России внесло в Правила дорожного движения (ПДД) понятие «Велосипедная зона», а также сообщило о появлении новых дорожных знаков и разметки. Соответствующий документ был опубликован на сайте кабмина 5 декабря. 

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«Для развития общественных и пешеходных пространств и безопасности дорожного движения в ряде случаев будет обеспечен приоритет велосипедистам, введены новые дорожные знаки и разметка. Такие меры содержатся в новом постановлении правительства», — написал премьер-министр России Дмитрий Медведев в своем микроблоге в Twitter.

В официальном документе уточняется, что максимальная скорость движения в «велосипедной зоне» будет не более 20 км/ч. На этих улицах велосипедисты будут иметь преимущество перед водителями механических транспортных средств. Так, им предоставят возможность двигаться по всей ширине проезжей части.

Кроме того, в ПДД внесены и другие изменения, направленные на приведение их в соответствие с действующим законодательством.

29 ноября сообщалось, что Медведев подписал постановление, которое отменяет обязанность водителя устанавливать опознавательный знак «Шипы» на автомобилях с шипованной резиной. 

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