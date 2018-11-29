В России создадут единую транспортную карту для проезда в поездах

«РЖД», «ТрансТелеКом» и ВТБ разработают Единую транспортную карту (ЕТК). Об этом 28 ноября сообщил ТАСС со ссылкой на пресс-релиз РЖД.

С помощью карты можно будет оплатить проезд на железнодорожном транспорте как дальнего следования, так и в пригородных поездах. Кроме того, ею можно будет оплачивать услуги на вокзалах.

Карта станет удобнее для пассажиров, поскольку будет оснащена функцией безналичной оплаты. Она также позволит накапливать бонусы и получать скидки.

Для реализации проекта ВТБ предоставит технологию электронного кошелька, которая обеспечивает проведение транзакций, операции списания и зачисления денежных средств по карте ЕТК. В свою очередь «Транстелеком» возьмет на себя технологические процессы при создании ЕТК, которые обеспечат возможность хранения баланса на карте, что позволит пользоваться ею в режиме оффлайн.

2 ноября сообщалось, что московский метрополитен объявил проведение реформы билетной системы‍, которая подразумевает под собой персонализацию карты «Тройка», а также интеграцию с системами других регионов.