Прямой эфир

В России создадут единую транспортную карту для проезда в поездах

0
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Александр Казаков
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

«РЖД», «ТрансТелеКом» и ВТБ разработают Единую транспортную карту (ЕТК). Об этом 28 ноября сообщил ТАСС со ссылкой на пресс-релиз РЖД.

С помощью карты можно будет оплатить проезд на железнодорожном транспорте как дальнего следования, так и в пригородных поездах. Кроме того, ею можно будет оплачивать услуги на вокзалах.

Карта станет удобнее для пассажиров, поскольку будет оснащена функцией безналичной оплаты. Она также позволит накапливать бонусы и получать скидки.

Для реализации проекта ВТБ предоставит технологию электронного кошелька, которая обеспечивает проведение транзакций, операции списания и зачисления денежных средств по карте ЕТК. В свою очередь «Транстелеком» возьмет на себя технологические процессы при создании ЕТК, которые обеспечат возможность хранения баланса на карте, что позволит пользоваться ею в режиме оффлайн.

2 ноября сообщалось, что московский метрополитен объявил проведение реформы билетной системы‍, которая подразумевает под собой персонализацию карты «Тройка», а также интеграцию с системами других регионов.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
Испанский журналист поделился впечатлениями от поездки в плацкарте РЖД
В РЖД рассказали о ценах на билеты в новые плацкарты

 

Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Яндекс.Дзен
А также читайте «Известия» в Яндекс Новостях
Прямой эфир

Меню
Подписка на газету
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 – 70162 от 16 июня 2017 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2017 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2017