Испанский журналист поделился впечатлениями от поездки в плацкарте РЖД

Испанский журналист Хавьер Колас рассказал в своей статье для издания El Mundo о своей поездке в плацкартном вагоне РЖД и назвал путешествие по России на поезде волшебством.

«Путешествие на поезде по России возвращает тебя к рассказам о людях, растворившихся в необъятности XIX и XX веков. Но непередаваемая часть этой магии вскоре может исчезнуть», — отмечает Колас, указывая, что вскоре привычные плацкартные вагоны будут заменены на новые модульные.

По словам журналиста, во время его путешествия в вагоне царила дружеская обстановка, которую редко можно встретить в других местах.

«Плацкартный вагон — вагон, в котором всегда было всё, кроме дверей. Почти прозрачное пространство, в котором люди спят и позволяют спать вблизи друг друга. Мы видим сны в унисон, успокоенные перестуком колес и элементарной гражданской бдительностью друг друга», — пишет он.

Свой выбор в пользу путешествия именно таким образом журналист объяснил тем, что «поездка в общем вагоне не бывает ни слишком хорошей, ни слишком плохой. Как обычный день нашей жизни, только запоминающийся».

19 ноября были опубликованы фото новых вагонов РЖД, на которые заменят традиционную плацкарту. Внутри вагонов появятся модульные пространства, электрические розетки и USB-разъемы, полки для пассажиров будут представлять собой диваны с подголовниками, каждое место оборудуют шторкой наподобие жалюзи.