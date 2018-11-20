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Первые «пассажиры» протестировали новый плацкарт РЖД

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Фото: РИА Новости/Илья Питалев
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Первые посетители проходящей в Москве с 20 по 22 ноября выставки «Транспорт России» проверили на себе удобство новых отечественных плацкартных вагонов. Гостям и журналистам удалось испытать места для сидения, шторки и другие элементы внутреннего интерьера.

Полки в новом дизайне выглядят как диваны с подголовниками. Места оборудованы плотными шторами, которые можно закрыть и полностью отгородить себя от других пассажиров. Интерьер концепта выполнен в светлых тонах, полки — в серых с красными подголовниками. Столики и перегородки — цвета светлого дерева, сообщает «РИА Новости».

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Генеральный директор Федеральной пассажирской компании (ФПК) Петр Иванов рассказал, что появление новых плацкартных вагонов не приведет к росту цен на билеты для пассажиров.

Накануне, 19 ноября, были опубликованы фото новых плацкартных вагонов РЖД

Внутри вагонов созданы модульные пространства, новый дизайн предусматривает наличие электрической розетки и USB-разъемов, а также освещение для каждого пассажирского места. В туалетах появятся гигиенические души, пеленальные столики, встроенный фен для рук, автоматические краны и дозаторы мыла.

В июле появилась информация, что с 2025 года «Российские железные дороги» откажутся от эксплуатации плацкартных вагонов, однако в компании опровергли слухи, отметив, что вагоны просто переоборудуют. Как напоминает «Федеральное агентство новостей», в компании пообещали, что новые плацкартные вагоны будут в корне отличаться от привычных.

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