Стал известен облик новых плацкартных вагонов РЖД

Новые плацкартные вагоны РЖД станут более комфортными для пассажиров благодаря модульным конструкциям, создающим больше индивидуального пространства. Об этом в понедельник, 19 ноября, сообщает «РИА Новости».

На опубликованных кадрах с новым дизайном видно, что полки для пассажиров выглядят как диваны с подголовниками, каждое место оборудовано шторкой наподобие жалюзи, которую в любой момент можно закрыть и получить полностью изолированное пространство.

Внутри вагонов созданы модульные пространства, новый дизайн предусматривает наличие электрической розетки и USB-разъемов, а также освещение для каждого пассажирского места.

В туалетах появятся гигиенические души, пеленальные столики, встроенный фен для рук, автоматические краны и дозаторы мыла.

Интерьер концепта выполнен в светлых тонах, а полки — серые с красными подголовниками.

В РЖД подлинность снимков подтвердили. Согласно сообщению пресс-службы компании, реновация вагонов намечена на 2019 год.

«Они станут альтернативой выходящим из эксплуатации старым плацкартным вагонам. Направления реновации выбираются в соответствии с пожеланиями пассажиров и такими трендами, как: персональное пространство и приватность для отдыха, безбарьерность, высокая техническая оснащенность. Основная идея при разработке новых модульных вагонов — это создание максимально комфортного личного пространства», — сказали в РЖД.

В июле появилась информация, что с 2025 года Российские железные дороги откажутся от эксплуатации плацкартных вагонов, однако в компании опровергли слухи, отметив, что вагоны просто переоборудуют.

В РЖД подчеркнули, что стоимость билетов на поезда с новыми вагонами не изменится, поскольку тарифы будут регулироваться государством.