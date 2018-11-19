Россиян рассмешили фотографии новых плацкартных вагонов РЖД

Фотографии новых плацкартных вагонов компании «Российские железные дороги» (РЖД) вызвали бурную реакцию в Сети. Пользователи шутят, что такое обновление не решит главные проблемы такого вида транспорта — никуда не денутся плохо пахнущие носки и храпящие соседи.

Ранее агентство «РИА Новости» опубликовало снимки обновленных поездов. На появившихся изображениях видно, что пассажирские места выглядят как диваны с подголовниками. Кроме того, каждое место оборудовано шторкой наподобие жалюзи, которую можно закрыть и получить полностью изолированное пространство. Новый дизайн также предусматривает наличие электрической розетки и USB-разъемов и освещение для каждого пассажирского места. В туалете оборудован гигиенический душ, автоматический кран и дозатор мыла, сушилка для рук, а также столик для пеленания младенцев.

В РЖД сообщили, что такие вагоны могут появиться уже через два года.

Многие пользователи Сети вспомнили о неудобствах, которые доставляют пассажирам нынешние поезда.

«А запахоудалители старых носков предусмотрены?» — пошутил один из пользователей Сети.

Другой комментатор поинтересовался, будут ли в новых составах глушители для громких детей и людей, которые храпят на весь вагон.

«Как обычно, у бабки будут огурцы, у соседа-мужика с дырявым носком — курица гриль, у молодой семейной пары — бутылка водки по акции», — писали пользователи, которых цитирует РЕН ТВ.

Были и те, кто отнеслись к нововведениям скептически. По словам комментаторов, плацкартные вагоны в будущем вообще должны были исчезнуть.

Ранее, 8 ноября, премьер-министр России Дмитрий Медведев заявил, что инвестиционная программа РЖД на 2019 год превысит 680 млрд рублей.