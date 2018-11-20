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В РЖД разработали концепт высокоскоростного поезда

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Фото: РИА Новости/Владимир Астапкович
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ОАО «Российские железные дороги» разработали концепт первого отечественного высокоскоростного поезда и намерены презентовать его на выставке «Транспорт России», которая пройдет 20–22 ноября.

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Предположительно, поезд будет использоваться на высокоскоростной магистрали Москва–Казань. Начало ее строительства запланировано на первую половину 2019 года, передает ТАСС.

Электропоезд будет состоять из 12 вагонов — шесть моторных и шесть немоторных. Это позволит перевозить пассажиров на скорости 360 км/ч против 250 км/ч, которые сегодня развивает «Сапсан». Поезд будет рассчитан на 682 пассажирских места. Еще 40 мест будет в вагоне-бистро.

19 ноября был представлен концепт новых плацкартных вагонов. Интерьер выполнен в светлых тонах, а полки — серые с красными подголовниками. В новых вагонах у пассажиров будет больше индивидуального пространства за счет модульных конструкций. 

 

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