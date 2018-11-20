В РЖД разработали концепт высокоскоростного поезда

ОАО «Российские железные дороги» разработали концепт первого отечественного высокоскоростного поезда и намерены презентовать его на выставке «Транспорт России», которая пройдет 20–22 ноября.

Предположительно, поезд будет использоваться на высокоскоростной магистрали Москва–Казань. Начало ее строительства запланировано на первую половину 2019 года, передает ТАСС.

Электропоезд будет состоять из 12 вагонов — шесть моторных и шесть немоторных. Это позволит перевозить пассажиров на скорости 360 км/ч против 250 км/ч, которые сегодня развивает «Сапсан». Поезд будет рассчитан на 682 пассажирских места. Еще 40 мест будет в вагоне-бистро.

19 ноября был представлен концепт новых плацкартных вагонов. Интерьер выполнен в светлых тонах, а полки — серые с красными подголовниками. В новых вагонах у пассажиров будет больше индивидуального пространства за счет модульных конструкций.