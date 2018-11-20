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Производство модернизированного Ил-96 запустили в Воронеже

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Фото: РИА Новости/Майя Машатина
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Сборка элементов планера первого широкофюзеляжного дальнемагистрального лайнера Ил-96-400М стартовала в Воронеже. Об этом «РИА Новости» рассказали в пресс-службе Авиационного комплекса имени С.В. Ильюшина во вторник, 20 ноября.

«Работы активно ведутся. На завершающей стадии находятся работы по разработке конструкторской документации, параллельно осуществляется сборка элементов планера. Кроме того, идет контрактация по комплектующим изделиям», — отметили в компании.

Пассажирский самолет Ил-96-400М создается на базе серийного Ил-96. Основными отличиями станут удлиненный фюзеляж и новые более мощные двигатели ПС-90А1 вместо ПС-90А. Предварительно, серийный выпуск машин запланирован на 2020 год.

14 ноября директор программы разработки Ил-114-300 Иван Кабатов назвал примерную стоимость будущего самолета. По его словам, модернизированное судно может обойтись покупателю в 1 млрд рублей.

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