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В Польше пассажиры скинулись на ремонт собственного самолета

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Фото: Depositphotos
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Пассажиров Boeing 787 авиакомпании LOT попросили одолжить денег на ремонт самолета, на котором те должны были вылететь из Пекина в Варшаву. Об этом пишет издание Newsweek.

В китайском аэропорту у воздушного судна обнаружилась проблема с гидронасосом. Местные специалисты заявили о необходимости замены, однако за ремонт потребовали оплату наличными, которых у авиакомпании не оказалось. Тогда менеджеры LOT обратились к пассажирам с просьбой о займе, передает телеканал «Звезда».

На ремонт самолета потребовалось 10 часов. По словам представителя перевозчика Адриана Кубицкого, сотрудник, потребовавший оплату наличными, не имел на это права, поскольку все активы компании безналичны. Он пояснил, что один из менеджеров авиакомпании хотел ускорить вылет самолета, который и так уже пришлось отложить, потому принял решение попросить группу пассажиров о деньгах, что было его личным решением. На просьбу откликнулись четыре человека, и после ремонта самолет вылетел в Варшаву с 250 пассажирами на борту.

По прибытии в Польшу этим пассажирам вернули долг, а также предоставили билеты на другой рейс с открытой датой в качестве моральной компенсации.

20 октября сообщалось, что самолет авиакомпании «Уральские авиалинии» не смог вылететь из Омска в Москву из-за попавших в двигатель куропаток.

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