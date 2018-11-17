Милонов предложил «Аэрофлоту» назвать самолет в честь Егора Летова

Депутат Госдумы Виталий Милонов предложил главе «Аэрофлота» Виталию Савельеву назвать один из самолетов авиакомпании именем музыканта Егора Летова. По его мнению, это соответствует традиции авиакомпании увековечивать таким образом выдающихся соотечественников.

Летов по разным причинам не вошел в шорт-лист имен для присвоения омскому аэропорту, говорится в письме депутата на имя Савельева, имеющемся в распоряжении «РИА Новости». Надо признать, что творческое наследие музыканта действительно «рассчитано не для всех», пишет Милонов, однако это не отменяет его вклада в культуру конца советской эпохи и первых лет существования Российской Федерации.

Депутат подчеркнул, что стихи и песни Летова во многом не потеряли актуальности по сей день и стали символом времени.

«Учитывая огромную общественную поддержку и интерес к личности и творчеству Егора Летова, прошу вас рассмотреть вопрос о присвоении одному из самолетов парка компании «Аэрофлот» имени этого выдающегося артиста», — говорится в письме.

В рамках проекта «Великие имена России» жители Омска предложили назвать аэропорт в честь Летова, родившегося и большую часть жизни прожившего в Омске. Однако это имя не вошло в шорт-лист голосования. 12 ноября министр культуры Владимир Мединский на вопрос об этом заявил, что присваивать социальным объектам имена ныне живущих людей — «дурной тон». Позже чиновник постарался сгладить свою ошибку и добавил, что говорил не о Летове, умершем в 2008 году, а о лидере группы «Ленинград» Сергее Шнурове, имя которого тоже оказалось во втором туре конкурса. Позже пресс-секретарь министра Юрий Бондаренко подчеркнул, что слова Мединского были вырваны из контекста. Однако заявление о «живом Летове» уже подхватили СМИ, и цитата стала мемом.

Два дня спустя Мединский назвал людей, голосовавших за Летова, «маргинальной аудиторией» и подчеркнул, что они были «исключительно активны».

Егор (Игорь) Летов (1964–2008) — музыкант, создатель группы «Гражданская оборона», одна из знаковых фигур русского рок-движения.



