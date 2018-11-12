Экспертный совет утвердил финалистов конкурса «Великие имена России»

Экспертный совет проекта «Великие имена России» сформировал список финалистов, которые войдут в шорт-лист голосования на финальном этапе конкурса по присвоению российским аэропортам имен выдающихся деятелей страны.

Информация об этом была опубликована на сайте Общественной палаты (ОП) РФ 11 ноября. В заключительном голосовании мы увидим имена 124 человек. На сайте отмечается, что среди всех финалистов 34 являются деятелями искусства.

Голосование будет проходить с 12 по 30 ноября на сайте, в социальных сетях или по телефону горячей линии. Участие в нем смогут принять все желающие. По итогам финального этапа 47 аэропортов получат имена выдающихся российских деятелей.

11 октября сообщалось, что в России стартовал общенациональный конкурс по выбору имен для международных аэропортов страны. В число городов-участников вошли Москва, Санкт-Петербург, Казань, Сочи, Симферополь, Екатеринбург, Омск, Калининград и другие.