Мединский оценил идею назвать омский аэропорт в честь Летова

Министр культуры РФ Владимир Мединский, который находится с официальным визитом в Омске, отметил, что выбор названия для аэропорта должен объединять общество, а не раскалывать его, сообщает ТАСС 12 ноября.

«Это должно быть решение жителей в первую очередь. Ведь эта идея опирается на консенсусное решение самих граждан. Если та или иная кандидатура вызывает жаркие споры, обсуждения, наверное, лучше здесь взять паузу и подумать», — сказал Мединский.

На сайте проекта «Великие имена России» в финале голосования в Омске оказались Герой Советского Союза Дмитрий Карбышев, авиаконструктор Андрей Туполев и актер Михаил Ульянов. Тем не менее имя основателя и лидера музыкальной группы «Гражданская оборона» Егора Летова было одним из самых популярных вариантов.

Егор Летов — советский и российский музыкант, который родился и жил в Омске. Он скончался в своем родном городе в феврале 2008 года, через десять дней после последнего концерта группы, состоявшегося в Екатеринбурге. Летов считается основоположником русского панк-рока.

В рамках проекта «Великие имена России», запущенного в октябре 2018 года, объявлен общенациональный конкурс. В нем жители России самостоятельно могут определить, чье имя присвоить аэропортам страны.

12 ноября сообщалось, что аэропорту Симферополя предложили присвоить имя Айвазовского, Екатерины II или Нахимова.