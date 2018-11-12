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Россияне предлагали дать аэропортам имена Жукова, Менделеева и Туполева

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Артем Коротаев
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Граждане России в ходе опроса на тему присвоения аэропортам имен выдающихся граждан страны чаще всего называли имена маршала Советского Союза Георгия Жукова, ученого-химика Дмитрия Менделеева и авиаконструктора Андрея Туполева.

Как сообщил ТАСС генеральный директор Всероссийского центра изучения общественного мнения (ВЦИОМ) Валерий Федоров, в рамках завершившегося этапа конкурса «Великие имена России» опросили 37,6 тыс. респондентов.

Пять аэропортов было предложено назвать в честь Жукова,  а также Менделеева или Туполева. Четыре аэропорта россияне предложили назвать в честь основоположника космонавтики Сергея Королева, императора Петра I, геолога Фармана Курбан оглы Салманова и поэта Александра Пушкина.

7 ноября художественный руководитель Московского театра-студии «Табакерка» Владимир Машков выразил мнение, что аэропорт в Саратове можно назвать именем Олега Табакова.

В Екатеринбурге с конца октября проходят флешмобы в поддержку имен для аэропорта Кольцово. Жители решили поддержать маршала СССР Георгия Константиновича Жукова и писателя Павла Петровича Бажова.

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