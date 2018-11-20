В РЖД рассказали о ценах на билеты в новые плацкарты

Появление новых плацкартных вагонов не приведет к росту цен на билеты для пассажиров. Такое обещание 20 ноября дал генеральный директор Федеральной пассажирской компании (ФПК) Петр Иванов.

«Цена билета однозначно не изменится. Цены в плацкартных вагонах регулируются ФАС. Поэтому те цены, которые в плацкартных вагонах были до сегодняшнего дня, они же остаются на новых концептах плацкартных вагонов», — приводит «РИА Новости» слова Иванова с выставки «Транспорт России».

Накануне, 19 ноября, стало известно, как будут выглядеть новые плацкартные вагоны РЖД. На опубликованных изображениях видно, что полки для пассажиров выглядят как диваны с подголовниками, каждое место оборудовано шторкой наподобие жалюзи, которую в любой момент можно закрыть и получить полностью изолированное пространство.

Внутри вагонов созданы модульные пространства, новый дизайн предусматривает наличие электрической розетки и USB-разъемов, а также освещение для каждого пассажирского места. В туалетах появятся гигиенические души, пеленальные столики, встроенный фен для рук, автоматические краны и дозаторы мыла.

В июле появилась информация, что с 2025 года «Российские железные дороги» откажутся от эксплуатации плацкартных вагонов, однако в компании опровергли слухи, отметив, что вагоны просто переоборудуют. Как напоминает «Федеральное агентство новостей», в компании пообещали, что новые плацкартные вагоны будут в корне отличаться от привычных.