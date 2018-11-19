В России разрабатывают трансформируемые космические модули

Россия ведет разработку трансформируемых космических модулей, объем которых после развертывания был бы 100 кубометров, рассказал 19 ноября генконструктор пилотируемых комплексов России (сотрудник РКК «Энергия») Евгений Микрин.

Презентация прошла на конференции, посвященной 20-летию Международной космической станции (МКС), сообщает «РИА Новости».

Ученый отметил, что специалисты уже выбрали и экспериментально отработали состав и структуру оболочки для модулей. Также подтверждены физико-механические свойства материалов, которые будут использованы при их изготовлении.

Стартовая масса модуля может составлять до 4750 кг, срок эксплуатации — пять лет.

Ранее в понедельник Микрин допустил, что Россия откажется от создания национальной околоземной космической станции в случае продления сроков работы МКС.