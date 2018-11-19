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В России разрабатывают трансформируемые космические модули

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Фото: РИА Новости/Сергей Мамонтов
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Россия ведет разработку трансформируемых космических модулей, объем которых после развертывания был бы 100 кубометров, рассказал 19 ноября генконструктор пилотируемых комплексов России (сотрудник РКК «Энергия») Евгений Микрин.

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Презентация прошла на конференции, посвященной 20-летию Международной космической станции (МКС), сообщает «РИА Новости».

Ученый отметил, что специалисты уже выбрали и экспериментально отработали состав и структуру оболочки для модулей. Также подтверждены физико-механические свойства материалов, которые будут использованы при их изготовлении.

Стартовая масса модуля может составлять до 4750 кг, срок эксплуатации — пять лет.

Ранее в понедельник Микрин допустил, что Россия откажется от создания национальной околоземной космической станции в случае продления сроков работы МКС.

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