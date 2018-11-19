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Конструктор допустил отказ РФ от создания национальной космической станции

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Фото: РИА Новости/Кирилл Каллиников
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Россия откажется от создания национальной околоземной космической станции в случае продления работы Международной космической станции (МКС). Об этом рассказал 19 ноября «РИА Новости» генеральный конструктор пилотируемых комплексов Евгений Микрин.

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«Если будет принято решение, что не надо международной станции, тогда и будем делать свою национальную, а если будет международная, то своей и не надо», — сказал он.

Ранее Микрин рассказал, что решение о продлении эксплуатации МКС до 2028–2030 годов может быть принято в ближайшее время. На данный момент эксплуатация станции продлена до 2024 года, основные партнеры по станции — Россия, Европа, США, Канада и Япония.

11 ноября Япония доставила на Землю капсулу с результатами экспериментов МКС. Миссия по транспортировке материалов проводилась японцами впервые. Капсулу спустили на парашюте на поверхность Тихого океана недалеко от берегов Японии и передали для исследований в центр JAXA.

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