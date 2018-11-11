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Япония доставила на Землю капсулу с результатами экспериментов МКС

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Фото: vk.com/olegmks
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Образцы белковых кристаллов, которые были получены во время экспериментов на Международной космической станции (МКС), доставила на Землю капсула с японского беспилотного грузового корабля «Конотори-7». Об этом рассказала пресс-служба японского аэрокосмического агентства JAXA.

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Миссия по транспортировке материалов с МКС впервые проводилась японцами. Капсулу спустили на парашюте на поверхность Тихого океана недалеко от берегов Японии. Образцы будут переданы для исследований в центр JAXA, пишет «РИА Новости».

22 сентября Япония запустила ракету H-2B («Эйч-2-би») с беспилотным космическим кораблем «Конотори-7» (яп. «Аист-7»), который доставит на Международную космическую станцию (МКС) грузы и экспериментальное оборудование.

Также «Конотори-7» доставил на станцию два микроспутника Stars-me («Старс-ми») — аппараты кубической формы с гранью 10 см, соединенные между собой 10-метровым стальным тросом, по которому движется небольшая капсула с моторчиком и камерой. Они предназначены для запуска в космос в целях демонстрации работы модели космического лифта.

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