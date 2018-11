Экипаж МКС приступил к стыковке с грузовым кораблем Cygnus

Астронавт NASA Серина Ауньон-Чэнселлор и космонавт Александер Герст из Европейского космического агентства (ЕКА) приступили к стыковке Международной космической станции (МКС) с американским транспортным кораблем Cygnus. Об этом 19 ноября написали в Twitter Национального управления по аэронавтике и исследованию космического пространства.

Экипаж МКС с помощью руки-манипулятора Canadarm2 произвел захват корабля Cygnus для того, чтобы подвести его к шлюзовому люку модуля Harmony.

Captured cargo! At 5:28am ET, @AstroSerena used the @Space_Station’s robotic arm to capture @northropgrumman’s Cygnus spacecraft as @Astro_Alex monitored #Cygnus’ systems during its approach. Find out what's on board: https://t.co/KZxFiMxgvV. pic.twitter.com/e6lLQnNUMi