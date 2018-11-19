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Экипаж МКС приступил к стыковке с грузовым кораблем Cygnus

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Фото: Global Look Press/NASA
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Астронавт NASA Серина Ауньон-Чэнселлор и космонавт Александер Герст из Европейского космического агентства (ЕКА) приступили к стыковке Международной космической станции (МКС) с американским транспортным кораблем Cygnus. Об этом 19 ноября написали в Twitter Национального управления по аэронавтике и исследованию космического пространства.

Экипаж МКС с помощью руки-манипулятора Canadarm2 произвел захват корабля Cygnus для того, чтобы подвести его к шлюзовому люку модуля Harmony.

Ракета-носитель Antares с транспортным кораблем Cygnus стартовала с космодрома в штате Вирджиния 17 ноября. Этот корабль доставит на МКС груз с продовольствием, запчастями и оборудованием для научных исследований. Масса груза составляет более 3,3 т. Как передает ТАСС, корабль, помимо прочего, доставит на международную космическую станцию Refabricator — аппарат, способный перерабатывать пластиковые отходы в сырье, пригодное для 3D-принтера, который сможет «печатать» запчасти и детали, необходимые экипажу.

18 ноября сообщалось, что грузовой корабль «Прогресс МС-10» успешно пристыковался к Международной космической станции. Он доставил к МКС 2,5 т различных грузов.

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