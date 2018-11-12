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Новый «Союз МС-11» прошел проверку на герметичность

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Фото: РИА Новости/Максим Блинов
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Отсеки и системы пилотируемого корабля «Союз МС-11», который должен отправиться к Международной космической станции 3 декабря, прошли проверку на герметичность. Об этом рассказали в ракетно-космической корпорации «Энергия».

Испытания проводили в вакуумной камере с использованием гелиево-воздушной среды, сообщает «Интерфакс». После них корабль отправили на стенд, где проводится подключение к наземным проверочным системам.

В составе экипажа, который полетит на этом корабле, россиянин Олег Кононенко, канадец Давид Сен-Жак, американка Энн Макклейн.

8 ноября в научном институте «Роскосмоса» ЦНИИмаш рассказали, что грузовой корабль «Прогресс МС-10», запуск которого запланирован на следующую неделю, долетит до Международной космической станции (МКС) за двое суток. Стыковка намечена на 22:29 мск 18 ноября. Это будет первый запуск после 11 октября, когда произошла авария ракеты «Союз-ФГ» с пилотируемым кораблем «Союз МС-10». Ее причиной стала нештатная работа датчика, сигнализирующего о разделении первой и второй ступеней носителя.

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