Комитет классических автомобилей осудил идею запретить езду на старых машинах
Председатель комитета классических автомобилей Российской автомобильной федерации (РАФ) Александр Паньковский назвал нелогичной идею запретить эксплуатацию старых машин.
Ранее 14 августа газета «Коммерсант» писала, что в Госдуме предложили запретить россиянам водить старые машины. При этом неясно, о каких возрастных ограничениях идет речь, а также о каких транспортных средствах.
«Это абсолютно неструктурное предложение. Нельзя говорить о том, что просто нужно запретить эксплуатацию старых автомобилей. Я это воспринимаю как определенный лоббизм для запрета и увеличения объема продаж своей собственной техники», — сказал эксперт.
При этом он допустил оправданность запрета возрастных автомобилей в качестве коммерческого транспорта.
Александр Паньковский выступил за законодательное признание в стране классических автомобилей, которые на данные момент никак не определены.
«Что будет происходить с классическими автомобилями, ценность которых все страны рассматривают как культурное наследие, как книжные фолианты, как картины, как произведения искусства?» — отметил эксперт.
Он напомнил, что РАФ совместно с Росстандартом разработали ГОСТ по определению автомобилей как раритетных. ГОСТ может вступить в силу уже в августе-сентябре.
По его словам, классическими должны быть признаны автомобили свыше 30 лет и соответствующие ряду требований.
«Мы предполагаем, что автомобили, которые классифицируют как классические, будут иметь свои собственные номерные знаки, ГОСТ на вступление которых мы ждем. И будут иметь собственные требования по прохождению техосмотра, по страхованию и по допуску автомобилей как участников дорожного движения», — добавил Паньковский.
При этом он обратил внимание на более безопасную манеру вождения у водителей классических автомобилей.
«Попасть в ДТП для владельца классического автомобиля — это катастрофа. Восстановить и отреставрировать автомобиль чрезвычайно сложно, дорого и долго по времени, поэтому все перемещаются спокойно, размеренно, неторопливо», — заявил собеседник «Известий».
По статистике, серьезных ДТП с автомобилями старше 30 лет нет, заключил председатель комитета классических автомобилей РАФ.
Ранее автомобильный эксперт Вячеслав Субботин рассказал «Известиям», что законодательная инициатива запретить в России эксплуатацию старых машин не преследует цель повысить безопасность на дорогах, а лоббирует интересы одного из крупных автопроизводителей.