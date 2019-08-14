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Комитет классических автомобилей осудил идею запретить езду на старых машинах

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Фото: ТАСС/Андрей Холмов
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Председатель комитета классических автомобилей Российской автомобильной федерации (РАФ) Александр Паньковский назвал нелогичной идею запретить эксплуатацию старых машин.

Ранее 14 августа газета «Коммерсант» писала, что в Госдуме предложили запретить россиянам водить старые машины. При этом неясно, о каких возрастных ограничениях идет речь, а также о каких транспортных средствах.

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«Это абсолютно неструктурное предложение. Нельзя говорить о том, что просто нужно запретить эксплуатацию старых автомобилей. Я это воспринимаю как определенный лоббизм для запрета и увеличения объема продаж своей собственной техники», — сказал эксперт.

При этом он допустил оправданность запрета возрастных автомобилей в качестве коммерческого транспорта.

Александр Паньковский выступил за законодательное признание в стране классических автомобилей, которые на данные момент никак не определены.

«Что будет происходить с классическими автомобилями, ценность которых все страны рассматривают как культурное наследие, как книжные фолианты, как картины, как произведения искусства?» — отметил эксперт.

Он напомнил, что РАФ совместно с Росстандартом разработали ГОСТ по определению автомобилей как раритетных. ГОСТ может вступить в силу уже в августе-сентябре.

По его словам, классическими должны быть признаны автомобили свыше 30 лет и соответствующие ряду требований.

«Мы предполагаем, что автомобили, которые классифицируют как классические, будут иметь свои собственные номерные знаки, ГОСТ на вступление которых мы ждем. И будут иметь собственные требования по прохождению техосмотра, по страхованию и по допуску автомобилей как участников дорожного движения», — добавил Паньковский.

При этом он обратил внимание на более безопасную манеру вождения у водителей классических автомобилей.

«Попасть в ДТП для владельца классического автомобиля — это катастрофа. Восстановить и отреставрировать автомобиль чрезвычайно сложно, дорого и долго по времени, поэтому все перемещаются спокойно, размеренно, неторопливо», — заявил собеседник «Известий».

По статистике, серьезных ДТП с автомобилями старше 30 лет нет, заключил председатель комитета классических автомобилей РАФ.

Ранее автомобильный эксперт Вячеслав Субботин рассказал «Известиям», что законодательная инициатива запретить в России эксплуатацию старых машин не преследует цель повысить безопасность на дорогах, а лоббирует интересы одного из крупных автопроизводителей.

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