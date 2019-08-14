Эксперт раскритиковал идею Госдумы запретить эксплуатацию старых машин

Законодательная инициатива запретить в России эксплуатацию старых машин преследует цель не повысить безопасность на дорогах, а лоббирует интересы одного из крупных автопроизводителей, рассказал «Известиям» руководитель российской гоночной команды «ГАЗ Рейд Спорт» и автомобильный эксперт Вячеслав Субботин.

Ранее 14 августа газета «Коммерсант» писала, что в Госдуме предложили запретить россиянам водить старые машины. Отмечается, что не ясно, о каких конкретно транспортных средствах идет речь.

Что касается автомобиля, то гораздо важнее его техническое состояние, нежели возраст, отмечает Субботин.

«В России построена система по безопасности движения. Существует техосмотр. Автомобили проверяют и водителям выдают справки. С неисправными тормозами никто на дороги не выезжает», — сказал эксперт.

Кроме того, безопасность на дорогах определяется не техническим состоянием автомобиля, а инфраструктурой самих дорог, добавил собеседник «Известий».

«Есть ли разделительный барьер между встречными полосами. Если его нет, будут лобовые столкновения и по 18 тыс. погибших в год. Будут ли пешеходные переходы над или под дорогой или нет. Хорошее освещение», — подчеркнул Субботин.

В то же время он признал, что старые автомобили неэкологичные. В целом, запретительные меры не будут работать, считает руководитель российской гоночной команды «ГАЗ Рейд Спорт». Вместо этого необходимо экономически стимулировать автовладельцев.

«Необходимо, чтобы владельцу было выгодно сдать на переработку свой подержанный автомобиль. Чтобы он пришел, ему выдали 100 и ли 200 тыс. рублей и он купил новый. Чтобы ему дали кредит со скидкой на определенную модель автомобиля», — заключил Субботин.

В свою очередь первый зампредседателя комитета Госдумы по транспорту и строительству Виталий Ефимов, комментируя запрет эксплуатации старых автомобилей, заявил, что этот вопрос должен обсуждаться с учетом возможных социальных последствий такого решения.