В Госдуме предложили запретить россиянам водить старые машины

Комитет Государственной думы по экономической политике и промышленности предложил запретить использование в России автомобилей, достигших «предельных сроков эксплуатации». Соответствующее письмо было направлено в Минтранс и Минпромторг, пишет в среду, 14 августа, газета «Коммерсант».

Такая идея возникла у парламентариев по итогам круглого стола, на котором в июне обсуждались вопросы экологии. Как отмечает издание, не ясно, о каких конкретно транспортных средствах идет речь, на сегодняшний день подобных ограничений в российском законодательстве нет.

Единственная норма, уточняет «Коммерсант», вступит в силу в 2020 году: она будет касаться автобусов, которые используются для перевозки детей. В соответствии с ней, автобусы должны быть не старше 10 лет.

Аналогичные инициативы тем не менее предлагались ранее. Так, в 2013 году Минпромторг предложил ограничить 7–15 годами предельный возраст коммерческого транспорта.

«Вывод старой техники из оборота должен осуществляться за счет применения мер экономического, технического и организационного регулирования, а также стимулирования автовладельцев на приобретение нового, экологически чистого подвижного состава», — сообщили в Минтрансе.

По мнению представителей автомобильной общественности, реализация соответствующей меры, с одной стороны, могла бы снизить смертность на дорогах, потому что риски поломок старой техники существенно выше независимо от марки машины. С другой стороны, считают эксперты, важно учитывать пробег и финансовые возможности покупателей авто.

Ранее в июле руководитель проектно-технического комитета «Удобная дорога» (входит в Росстандарт) Александр Шумский рассказал «Известиям» о возможности пересмотра стандартов размеров парковочных мест для легковых автомобилей в городах.