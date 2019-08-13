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В Госдуме назвали плюсы и минусы четырехдневки

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Константин Кокошкин
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Председатель комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Ярослав Нилов во вторник, 13 августа, призвал тщательно изучить все за и против инициативы перевести россиян на четырехдневную рабочую неделю с сохранением прежней зарплаты.

Ранее, 8 августа, Федерация независимых профсоюзов России (ФНПР) направила в Минтруд РФ свои предложения по сокращению пятидневки стране.

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«Это (сокращение рабочей недели. — Ред.) хорошо для тех, кто получает фиксированную заработную плату. Для тех, кто получает сдельную заработную плату, возможностей станет меньше», — рассказал «Известиям» Нилов.

Депутат в целом поддержал предложение, но при этом указал на потенциальные угрозы малому и среднему бизнесу от перехода с пяти- на четырехдневную рабочую неделю.

«Если производительность труда сократится, а зарплата останется на прежнем уровне, то это приведет к нерентабельности бизнеса. А мы не можем допустить, чтобы вымирал малый и средний бизнес, страдали предприятия. Это и поступления налогов, и производство товаров и услуг», — сказал парламентарий.

По его мнению, снизить для граждан количество рабочих часов при сохранении зарплаты в будущем позволят новые технологии, инфраструктурные решения и системы искусственного интеллекта.

Нилов напомнил, что идею сокращенной рабочей недели в июне анонсировал премьер-министр России Дмитрий Медведев на 108-й Международной конференции труда.

«Федерация независимых профсоюзов России после выступления председателя правительства поступает конструктивно, предлагая этот вопрос рассмотреть на трехсторонней комиссии. Это та площадка, на которой эти вопросы и должны рассматриваться до законодательного урегулирования», — заключил Нилов.

Ранее сообщалось, что Минтруд подготовил законопроект об оплачиваемом дне для диспансеризации. Его предлагается предоставлять только работникам старше 40 лет на ежегодной основе. Изменения в законодательство могут вступить в силу уже с 1 января 2020 года.

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