В Госдуме оценили предложение ОНФ об удаленном формате работы

Глава комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Ярослав Нилов прокомментировал инициативу «Общероссийского народного фронта», который предложил дать россиянам возможность время от времени работать удаленно.

«Трудовой кодекс и сегодня позволяет в таком режиме работать. Самое главное, чтобы все это было прописано в соответствующем трудовом договоре», — сказал Нилов в беседе с RT в четверг, 8 августа.

Депутат отметил, что сегодня возможно работать в удаленном формате и целый рабочий день, и выполнять сдельную работу. Главное, по его словам, чтобы исполнитель и работодатель понимали, «каким образом рабочий процесс выстраивается».

Ранее 8 августа сообщалось, что представители ОНФ обратились к Министерству труда и социальной защиты, предложив разрешить штатным сотрудникам иногда работать удаленно. В ведомстве отметили, что готовы «поддержать любую полезную инициативу, которая облегчит трудовые отношения».