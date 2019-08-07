Стали известны основные причины незанятости в России
В Росстате назвали основные причины незанятости населения в стране. Об этом 7 августа сообщает RT.
Ведомство привело данные по безработным, имеющим опыт работы - на них приходится 76% от общего числа незанятых.
За первый квартал 2019 года 16,1% граждан остались без работы из-за сокращения сотрудников или ликвидации предприятия, либо собственного дела.
Чуть более 6% закончили работать из-за окончания договора, 26,6% уволились по собственному желанию.
Еще 26,8% сослались на другие причины окончания трудовой деятельности.
В мае были названы самые востребованные профессии в России. Среди них оказались продавцы, повара, юристы, медсестры и еще несколько других.