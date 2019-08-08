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Названа причина частых увольнений молодежи с первой работы

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Фото: Depositphotos
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Эксперты РАНХиГС рассказали, что чаще всего становится причиной увольнения молодежи с их первого места работы. Об этом 7 августа сообщило «РИА Новости».

Так, основной причиной стала низкая зарплата и содержание работы. По данным исследователей, около 28% молодежи в Свердловской и Новосибирской областях уволились с первого места работы из-за низкой зарплаты, а в Ивановской области по той же причине работу оставили 34,8%.

При этом 31,8% молодых людей не имели ни высшего, ни среднего профессионального образования. Примерно столько же устраивались на первую работу по будущей специальности.

Отмечается, что чаще всего молодежь находит работу по знакомству, с помощью родственников или друзей.

В Росстате 7 августа назвали основные причины незанятости населения в стране.

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