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Профсоюзы призвали перевести россиян на рабочую четырехдневку

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Федерация независимых профсоюзов России (ФНПР) призывает перевести граждан на четырехдневную рабочую неделю при обязательном сохранении прежнего размера заработной платы. Соответствующие предложения направлены в Минтруд, сообщает пресс-служба организации.

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Как пояснили в федерации, возможность перехода на четырехдневную рабочую неделю активно обсуждается и в мире, и в нашей стране. В качестве примера там привели заявление премьер-министра России Дмитрия Медведева, который не исключил в будущем перехода на подобный график.

Также в ФНРП сослались на положительный опыт отдельных стран, отраслей и предприятий, на которых 35-часовая рабочая неделя уже сейчас является реальностью.

«Показательно, что все европейские страны, входящие в первую десятку по наименьшей продолжительности рабочего времени (от 27 до 40 часов в неделю), находятся на высоком уровне социально-экономического развития», — сказала замглавы Департамента социально-трудовых отношений и социального партнерства Аппарата ФНПР Елена Косаковская.

В связи с этим в федерации профсоюзов предложили рассмотреть вопрос перехода на рабочую четырехдневку в Российской трехсторонней комиссией по регулированию социально-трудовых отношений.

Ранее сообщалось, что Минтруд подготовил законопроект об оплачиваемом дне для диспансеризации. Его предлагается предоставлять только работникам старше 40 лет на ежегодной основе. Изменения в законодательство могут вступить в силу уже с 1 января 2020 года.

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