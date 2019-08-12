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Депутаты Госдумы намерены отрегулировать деятельность аптек

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Коротаев
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Депутаты Госдумы уточнили планы по регулированию деятельности аптек. О соответствующей инициативе 12 августа сообщает газета «Коммерсант».

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По информации издания, изменения, предусмотренные в техническом задании подгруппы межфракционной группы по совершенствованию законодательства в сфере лекарственного обеспечения граждан и обращения лекарств, коснутся маркетинговых бонусов, наценки на различные лекарства и размера максимально допустимой рыночной доли аптечной сети.

По словам депутата Елены Паниной, введение фиксированной наценки даст возможность аптекам получать прибыть независимо от стоимости самих лекарств. Однако четкие границы будут устанавливаться вместе с представителями фармацевтической отрасли.

В это же время издание со ссылкой на источник отмечает, что речь может идти о наценке на лекарства с одним международным непатентованным наименованием и формой выпуска.

Поскольку зачастую аптеки заставляют производителей заключать маркетинговые договоры под угрозой отказа от реализации продукции, депутаты внесли в подготовленный документ графу об ограничениях и маркетинговых бонусах от изготовителей.

Помимо этого депутаты предложили ограничить на рынке количество сетевых аптек. Так, они предполагают запрещать деятельность, если в субъекте доля компании превышает 35%, а в стране — 15%.

В документе также предлагается обязать аптеки предоставлять не менее 50% витрин отечественным лекарствам, а их продавцов информировать покупателей о наличии дешевых аналогов.

9 августа стало известно, что россияне стали реже покупать дешевые лекарства.

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