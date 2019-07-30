С доставкой на дом: подержанные авто будут привозить из других регионов

Российский сервис объявлений о продаже машин «Авто.ру» запускает услугу по доставке покупателю подержанного автомобиля из другого региона, узнали «Известия». Пока сама доставка будет осуществляться сетевыми автодилерами, и только при заказе машины из их стоков география привоза ограничена сетью дилера. В будущем агрегатор объявлений может взять логистику и выбор автомобиля «под ключ» на себя, чтобы расширить логистику на территорию всей страны. Эксперты полагают, что сейчас большого спроса эта услуга не найдет из-за неготовности автомобилистов к покупке «втемную». Подробности — в материале «Известий».

Сначала еда, теперь машины

Купить автомобиль, физически находящийся в другом регионе, можно будет с помощью сайта «Авто.ру» (принадлежит интернет-поисковику «Яндекс»). Соответствующая пометка в объявлениях продаж на сайте в ближайшее время появится у автомобилей, которые дилеры готовы перемещать между своими автоцентрами, такую стратегию сервис «Авто.ру» представил на конференции в Сочи для директоров и владельцев автобизнеса.

«Мы запускаем доставку в регионах, и это тот случай, когда рынок сам к нам пришел, и я даже не побоюсь тут назвать имена. Компании Fresh Auto и «Ключавто» приходят к нам и говорят: «У нас есть запрос от клиентов, чтобы доставлять автомобили в другие регионы. Мы хотим доставку развивать, дайте нам такую возможность». Мы ее дали и хотим дальше думать про это вместе и улучшать этот сервис», — рассказал руководитель коммерческих сервисов и продаж «Авто.ру» Роман Цупер.

По словам представителя «Авто.ру», пока весь процесс доставки и ее условий находится на стороне дилера. Доставка доступна для легковых автомобилей с пробегом, а также для коммерческого транспорта — нового или подержанного. Новые легковые автомобили пока в этот процесс не включены, так как в этом сегменте, по заявлению компании, спроса на подобную услугу нет. Задача сервиса — привлечь к себе автомобилистов и дилеров, поскольку первые теперь смогут не ездить в другие регионы за автомобилем, а вторые смогут показывать покупателю те машины, которые обычно отсекаются при поиске объявлений по конкретному региону.

Технически это реализовано так: дилер отмечает у себя в личном кабинете сервиса объявлений, куда он теперь готов доставить автомобиль. «Авто.ру» указывает в этом объявлении информацию о доставке и расширяет для него поисковую выдачу. Далее покупатель связывается с дилером, и они обговаривают условия (время доставки, компенсацию в случае отказа от покупки и прочее).

В будущем «Авто.ру» может заняться доставкой и подбором автомобиля «под ключ» самостоятельно.

«Пока я сейчас фантазирую, но что мешает «Авто.ру» помогать доставлять эти автомобили из одного региона в другой. К примеру, человек не знает, как покупать автомобиль, но у него есть 2 млн рублей и он хочет кроссовер. Но нет понимания, к каким дилерам ехать, как торговаться, где и что есть в наличии. Мы говорим: «Давайте мы со своими менеджерами через «колл-центры» попробуем подобрать вам наиболее выгодное предложение, свести вас с дилером и гарантируем, что цена будет ровна та, которая заявлена, гарантируем, что машина будет доставлена по конкретному адресу. Комфортно поговорим, не будем разводить на всякую ерунду. Дилеру это выгодно, потому что мы фактически берем на себя всю продажную часть, мы даем ему готового клиента, даем объемы продаж. В таких темах мы будем развиваться, это условный «офлайн-бизнес» — не совсем сайт «Авто.ру», но некий сопутствующий сервис», — добавил собеседник.

Поисковик рвется в автобизнес

С момента перехода сервиса «Авто.ру» (в 2014 году был куплен за $174 млн) в собственность «Яндекса» площадка объявлений уже дважды предпринимала попытки заняться реальным автобизнесом. Летом 2016 года компания запустила центры сертификации (платной оценки) автомобилей с пробегом. А уже осенью 2017 года компания объявила о том, что будет выкупать подержанные автомобили для последующей перепродажи в собственных автоцентрах. Однако оба направления в итоге были закрыты весной этого года.

«Про сертификации всё достаточно просто: дело в том, что люди, которые хотят продавать автомобиль, не заинтересованы, чтобы вскрылись все особенности их автомобилей, они не хотят рассказывать про все царапинки, про все технические неисправности. Что касается дилерского центра, нам хотелось поэкспериментировать — сделать то, что отличается от деятельности перекупов и дилеров. Когда мы пропустили через себя несколько сотен автомобилей, выяснилось, что мы с этим справляемся. Мы можем делать всё то же самое. Первая проблема в том, что это ничем не лучше того, что делают дилеры, а второе — чтобы зарабатывать на этом, нужно обманывать людей. Если мы играем в честную, как мы и хотели, то экономическая модель просто не сходится — там очень маленькие деньги. Мы поняли, что не заработаем, придерживаясь тех моральных принципов, которых привыкли придерживаться», — рассказал Цупер.

Покупатель не готов платить

Объем продаж на рынке подержанных машин в России в первом полугодии составил 2 млн 504,9 тыс. штук, снижение к аналогичному периоду прошлого года составило 1,4%, сообщает аналитическое агентство «Автостат». Рынок новых легковых автомобилей за тот же период составил 829 тыс. проданных машин, что втрое меньше. Несмотря на большой потенциал вторичного рынка, пока что услуга по доставке подержанных автомобилей из других регионов вряд ли будет пользоваться заметным спросом, полагает автомобильный эксперт Сергей Ифанов.