Ведро с гайками: как не ошибиться при выборе подержанной машины

Самые надежные автомобили делают в концернах Honda, Toyota и Volkswagen, а столкнуться с проблемами могут владельцы некоторых моделей BMW, Ford, Nissan и Opel. К такому выводу пришли специалисты британского журнала союза потребителей What Car? на основе реальных отзывов автомобилистов. В результате англичане составили рейтинг «хороших» и «плохих» моделей для тех, кто сейчас желает купить подержанный автомобиль. Подробнее об этих машинах в материале «Известий».

Упакуйте парочку

Авторитетное британское издание союза потребителей What Car? ежегодно проводит опросы автомобилистов. В этом году в исследовании участвовали 18 тысяч автовладельцев Евросоюза и Великобритании. Объектом исследования стали подержанные автомобили в возрасте от 4 до 10 лет. Участников опроса просили оценить надежность своих машин, назвать типы проблем и поломок, с которыми они сталкивались, а также неисправности, устраненные по гарантии автопроизводителя. На основе полученных данных англичане составили два рейтинга по десять автомобилей в каждом: самые ненадежные и самые надежные машины вторичного рынка.

Первую строчку среди самых надежных машин, по версии What Car?, занимает хетчбэк Toyota Yaris третьего поколения (выпускается с 2011 года по настоящее время). В общей сложности 99,1% автовладельцев, владеющих этой машиной, заявили журналу о том, что машина невероятно надежна. Никто не сообщил о каких-либо проблемах. На второй строчке еще один представитель Toyota, а точнее, ее люксового подразделения Lexus — хетчбэк CT (98,8%). Это удивительно, поскольку гибрид Lexus CT имеет довольно сложную силовую установку, где электромотор работает в паре с бензиновым двигателем.

Фото: quto.ru Toyota Yaris третьего поколения

На третьей строчке разместился кроссовер Audi Q3 первого поколения (2011–2018 годов), у 96,5% автовладельцев были положительные отзывы о модели. С бензиновым двигателем (16%) у Q3 меньше всего проблем, в то время как у версии с дизельным мотором (28%) негативных откликов больше. Незначительные ссадины лакокрасочного покрытия преследовали половину (50%) владельцев компактного кроссовера. Небольшие жалобы были также на тормоза и электрику. Четвертое место заслужил еще один компактный кроссовер — Mitsubishi ASX (96,3%), выпускающийся с 2010 года по настоящее время. Хозяева похвалили ASX за безремонтный пробег в рамках трехлетнего гарантийного срока, а также за хорошую сборку.

Пятую строчку занял хетчбэк Seat Leon (95,9%) третьего поколения (2012 — по настоящее время). В России эта машина продавалась и встречается на вторичном рынке. Более того, довольно распространен в нашей стране Volkswagen Golf седьмого поколения, который фактически идентичен «Леону».

Британцы похвалили хетчбэк за выдающуюся надежность всех агрегатов. Далее в десятке самых надежных машин идут Lexus RX (2009–2016 годов; 95,4%), дизельная версия Honda Civic (2012–2017 годов; 95%), Honda CR-V (2012–2018 годов; 94,6%), Honda Jazz (2008–2015 годов; 94,2%), Volkswagen Touareg (2010–2018 годов; 94,1%).

Влететь в «копейку»

Второй список не менее интересен: автовладельцы с готовностью делились своим отрицательным опытом. Первое место в антирейтинге у хетчбэка BMW 1-series первого поколения (2004–2011 годы). Лишь 40,1% положительно отзывались о машине, а почти у 60% хозяев «копейка» BMW ломалась периодически. Чаще других возникали проблемы с аккумулятором и двигателем, средний чек на ремонт составил около 1,5 тыс. фунтов стерлингов (около 125 тыс. рублей).

Фото: wroom.ru BMW 1-series первого поколения

С небольшим отрывом от «копейки» на втором месте по низкому качеству идет американский компактный кроссовер Ford Kuga (44,2%) первого поколения (2008–2012 годов). Чаще всего покупатели жаловались на роботизированную коробку Powershift от компании Getrag, которую в 2014 году после массовых отрицательных отзывов американцы модернизировали. Также нарекания вызвали система полного привода и топливный насос высокого давления (ТНВД) в дизельных моторах.

«Бронза» самого ненадежного автомобиля у кроссовера Nissan Qashqai (55,4%) первого поколения (2007–2013 годов). Критиковали Qashqai преимущественно за проблемы со сцеплением, скрипы и дребезжание, особенно вокруг приборной панели и передних сидений. Также были жалобы на плохо подогнанные накладки дверей и протечки в салон дождевой воды по краям ветрового стекла.

Четвертое место в антирейтинге у Vauxhall Astra (58,3%) пятого поколения (2004–2009 годов). В России Astra продавалась под брендом Opel. Британцы жаловались на проблемы с осями и подвеской у Astra, доставили неудобство и неисправности электрооборудования. Самые частые жалобы — быстрый износ втулок передней подвески, ложные показания в комбинации приборов и выход из строя электрических стеклоподъемников.

Из силовых агрегатов наименее надежным у Astra стал 1,9-литровый дизель с избыточной дымностью. Водную помпу, выход из строя которой потенциально приведет к перегреву мотора, необходимо проверять каждые 80 тыс. км, а замена ремня ГРМ в обязательном порядке должна проходить каждые 60 тыс. км. Замыкает пятерку неудачников Vauxhall Insignia (58,3%) первого поколения (2008–2017), который, как и Astra, продавался в России компанией Opel. 40% жалоб на Insignia были связаны с электрикой двигателя. Негативные отклики вызвали система остановки и запуска двигателя, колеса, шины, топливная система и фары.

Автослесаря зовите

На шестой строчке стоит Ford Focus (59%) второго поколения (2004–2010 годов). Проблемы у этой модели включают засоренные сажевые фильтры дизельного мотора, ржавеющие арки передних колес. На бензиновых моделях возникают сбои у катушек зажигания, свечи подвержены коррозии, а система обогрева ветрового стекла часто выходит из строя. Также сообщалось о неполадках гидроусилителя руля. Седьмое место у Volkswagen Passat (59,9%) шестого поколения (2005–2015 годов). Типичные жалобы — слабая подвеска выходит из строя при вполне нормальных нагрузках, ненадежна система рулевого управления и проблемный робот DSG.

Фото: avtodilema.ru Ford Focus второго поколения

Восьмое место у Land Rover Discovery (60,3%), причем негатива заслужили сразу две модификации: Discovery 3 и 4, выпускавшиеся с 2004 по 2017 годы. Несмотря на имидж люксового внедорожника, Discovery преследуют неисправности пневмоподвески и ее воздушного компрессора. Другие проблемы включают неполадки с электрикой и программным обеспечением, которые породили целый ряд симптомов: сбои в работах круиз-контроля, информационно-развлекательной системы и аппаратуры предпускового нагрева двигателя и салона. Часто происходит отказ электронного «ручника».