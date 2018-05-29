Государство выходит на рынок подержанных машин

В России появится автоаукционная индустрия. Соответствующий проект готовит Минпромторг, сообщил «Известиям» источник в ведомстве. Информацию подтвердили в НТИ «Автонет», под контролем которой проект будет реализовываться. Оборот рынка автомобилей с пробегом оценивается в 3 трлн рублей, и в большинстве случаев все сделки на нем проходят «всерую» — без налоговых отчислений. Благодаря автоаукционной платформе государство рассчитывает только на старте получать в виде налогов от 20 млрд рублей в год. Кроме того, аукционы сведут на нет принцип продажи «из рук в руки».

Источник «Известий» в Минпромторге сообщил, что пока прорабатывается схема автоаукционной индустрии, после чего будет подготовлена законодательная база.

— Вся инициатива этого проекта сводится к тому, чтобы вывести на рынок новые услуги. И автоаукционная деятельность в этом контексте получается принципиально новым продуктом, речь идет о вторичном рынке продажи автомобилей, — рассказал собеседник «Известий» в Минпромторге.

В НТИ «Автонет» (правительственная рабочая группа) «Известиям» сообщили, что проект автоаукционной индустрии будет развиваться под их контролем. Окончательная схема проекта пока не выбрана, но уже определено ключевое направление. В частности, основная идея в том, что автомобилисты, желающие продать машину, должны будут использовать электронную аукционную платформу (одну или несколько). С ее помощью подержанные автомобили перепродадут дилерам. Причем последним придется получать государственный сертификат для участия в торгах. Затем машину можно будет купить уже у автодилера.

Это сведет на нет участие перекупщиков-частников и любые продажи автомобилей по принципу «из рук в руки». В результате государство будет автоматически начислять налог при продаже автомобиля. Рассматривается также прямое участие автодилеров в системе скупки автомобилей у частников при условии осуществления контроля государства за этими сделками.

— Если в 2017 году объем рынка подержанных автомобилей составил около 3 трлн рублей, то ожидаемые потенциальные налоговые поступления составят от 20 млрд рублей в год. В числе плюсов: переход значительного объема продаж подержанных автомобилей из теневой зоны в прозрачную, улучшение экологической ситуации благодаря контролю за техсостоянием продаваемых машин, уменьшение количества несчастных и смертельных случаев ДТП за счет контроля уровня безопасности техники, — рассказали «Известиям» в пресс-службе НТИ «Автонет».

Выгодой для простых граждан в «Автонет» называют следующие факторы: прозрачная рыночная цена для покупателя, справедливая оценка остаточной стоимости для продавца, удобная и безопасная сделка с официальным дилером вместо рискованной трансакции с неизвестным физическим лицом.

В марте российская делегация во главе с замминистра промышленности и торговли Александром Морозовым посетила Японию, где российские чиновники знакомились с опытом по организации автомобильных аукционов. По словам источника в министерстве, российская делегация договорилась с принимающей стороной о дальнейшем сотрудничестве с целью «последующего заимствования лучших зарубежных практик в этой области».

В Японии простые автовладельцы продают подержанные автомобили только через аукционы. С начала торгов хозяин авто устанавливает предельную сумму, которая его устроит в случае покупки машины. Как правило, она соответствует рыночной цене. В торгах принимают участие исключительно японские дилеры, уплатившие ежегодный аукционный взнос. Дилеры, торгуясь, пошагово повышают цену, до тех пор, пока не победит один из них.

Если хозяина автомобиля не устроит сумма, которую предложат покупатели, то он вправе отказаться от продажи машины. В среднем за одну неделю на аукционах Японии продается порядка 140 тыс. автомобилей. В России сейчас, по разным оценкам, до 80% подержанных автомобилей продаются физическими лицами самостоятельно по принципу «из рук в руки», при этом налог (13%) уплачивает не более 20% граждан.

Если правительство внедрит японский вариант аукционов, то это ухудшит конкурентную среду при продаже подержанных автомобилей, считает президент ассоциации «Российские автомобильные дилеры» (РОАД) Олег Мосеев.

— Потребитель, на мой взгляд, должен иметь право выбора: хочу — продал сам, либо дилеру ее сдал, или через аукцион реализовал. Как только появляется одно место реализации, то это ухудшает конкуренцию, — отметил глава РОАД. — Конечно, нельзя не признать, что с помощью автоаукционов можно существенную часть сделок на вторичном авторынке вывести в легальную зону, хотя «обелить» 100% рынка невозможно.

В целом госрегулирование вторичного авторынка уже давно необходимо, но государство должно создать прозрачные условия для всех сторон, полагает автомобильный эксперт Сергей Иванов.

В первую очередь нужно добиться чистоты подержанного автомобиля — это главное в этой истории, отметил он. Частные автоаукционы есть и сейчас, но там можно купить «кота в мешке». По словам эксперта, если государство берется за это, то нужно создать такие условия, при которых скручивать пробег, скрывать поломки или подсовывать битый автомобиль продавцу будет себе дороже.