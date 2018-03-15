Минпромторг увеличил перечень роскошных автомобилей на четверть

Минпромторг расширил перечень автомобилей стоимостью от 3 млн рублей, которые облагаются повышенным транспортным налогом. Теперь список включает 1126 позиций. В нем присутствуют такие марки, как Audi, BMW, Lexus, Jaguar, Land Rover, Ferrari, Lamborghini, Rolls-Royce. На увеличение перечня повлиял рост цен на автомобили, вызванный повышением акцизов и утилизационного сбора, полагают эксперты.

Список автомобилей, владельцы которых должны уплачивать повышенный транспортный налог, Минпромторг в этом году расширил с 909 до 1126. Как и прежде, в перечень включены автомобили сегмента премиум и люкс, каждая позиция соответствует одной комплектации той или иной модели.

В этом году список расширился как за счет увеличения комплектаций прошлогодних новинок, так и за счет новых моделей или смены поколений. Так, в числе новичков — Land Rover Velar, Mercedes-AMG E 63, Mercedes-Benz All-Terrain, E-Class Estate, Rolls-Royce, Phantom, BMW M5 Lexus LC500.

Справка «Известий» Налоговый кодекс (п. 2 ст. 362) определяет для дорогостоящих автомобилей повышающие коэффициенты при расчете транспортного налога. Сегмент 3–5 млн рублей имеет коэффициент 1,1–1,5; категория 5–10 млн рублей — 2; машины за 10 млн рублей и дороже — 3. Скрытая часть

Как подсчитали «Известия», пятерку лидеров перечня роскошных автомобилей по количеству комплектаций возглавляет Mercedes-Benz — 242 (+27%), далее следуют BMW — 139 (+26%), Land Rover — 181 (48%), Jaguar — 97 (+35%), Audi — 90 (45%).

В прошлом году цены на многие автомобили были существенно повышены — это позволило Минпромторгу присвоить некоторым моделям более высокий коэффициент. Так, к примеру, у кроссовера Audi Q7 quattro он поднялся с 1,1 до 2, аналогичная ситуация у кроссоверов BMW X6 в версии xDrive40d и итальянского Maserati Levante. В то же время некоторые модели получили пониженные коэффициенты, например хетчбэк Porsche Panamera, кроссовер BMW X6 (в комплектации xDrive30d Luxury) и седан Audi S6 Avant quattro.

По мнению автомобильного эксперта Сергея Иванова, ощутимый прирост перечня роскошных автомобилей — это нормальная ситуация, поскольку появляются новые модели и комплектации. Но в этом году также сказалось изменение и в налогообложении дорогих автомобилей.

— С 2018 года акциз на машины с мощными двигателями увеличился вдвое, на 15% вырос утилизационный сбор. И первое, и второе стимулировало автопроизводителей заранее повысить цены. Так часть моделей (или их дорогих модификаций), которые в 2017 году не облагались налогом на роскошь, попали в этот список, — пояснил Сергей Иванов.

В случае с автомобилем, который стоит 3–5 млн рублей, дополнительные 20 тыс. рублей к транспортному налогу не окажут существенного влияния на спрос — покупатели таких машин в последнюю очередь думают об этом, что уж говорить о машинах стоимостью 10–15 млн рублей, полагает адвокат общественного движения автомобилистов «Свобода выбора» Сергей Радько.

— Налог на роскошь давно уже нужно пересматривать. За четыре года, что он существует, цены на автомобили поднялись вдвое. Получается, что сейчас в него попадают большие кроссоверы не премиальных марок, могут и семейные минивэны попасть. Планку нужно поднять хотя бы до 4 млн рублей, — убежден партнер аналитического агентства «Автостат» Игорь Моржаретто.

В Минпромторге оперативный комментарий «Известиям» не предоставили.

По данным аналитического агентства «Автостат», в прошлом году доход автокомпаний от продажи новых машин премиум-сегмента в России составил 543 млрд рублей (+2%). На их долю приходится лишь 10% продаж, но за счет более высоких средневзвешенных цен дорогие авто собирают свыше четверти от общей выручки по рынку.