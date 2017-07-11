Транспортный налог на автомобили, стоимость которых превышает 3 млн рублей, может быть повышен. Об этом заявил глава Минпромторга РФ Денис Мантуров в ходе международной выставки «Иннопром-2017», которая прошла сегодня в Екатеринбурге.

«Решение не принято, но мы с коллегами из Минфина в этом плане работаем. Если придем к пониманию, то такое решение будет принято», — сказал Мантуров.

На данный момент в Минпромторге хотят пересмотреть минимальную рыночную стоимость люксовых автомобилей, которые облагаются «налогом на роскошь». С 2014 года, согласно поправкам, внесенным в Налоговый кодекс РФ, автомобили стоимостью более 3 млн рублей облагаются налогом с учетом повышающих коэффициентов, размер который варьируется в зависимости от стоимости и возраста автомобиля.

Как уточняет агентство ТАСС, в список, составленный Минпромторгом, входит 191 модель автомобилей, среди которых следующие марки: Aston Martin, Audi, Bentley, BMW, Bugatti, Cadillac, Ferrari, Infiniti, Jaguar, Jeep, Lamborghini, Land Rover, Lexus, Maserati, Mercedes-Benz, Porsche, Rolls-Royce, Nissan (модели GT-R и Patrol 5.6 V8), Volkswagen (Touareg и Phaeton), Hyundai Equus, Toyota Landcruiser.