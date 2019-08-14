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В Госдуме оценили идею о запрете старых автомобилей

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Фото: ТАСС/Михаил Метцель
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Вопрос о запрете на эксплуатацию старых автомобилей должен обсуждаться с учетом возможных социальных последствий такого решения, заявил первый зампредседателя комитета Госдумы по транспорту и строительству Виталий Ефимов, комментируя соответствующее предложение.

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«Мы не должны рассматривать такие идеи. Если рассматривать — то в комплексе, как заменить машины этим людям, которые не могут их купить», — приводит его слова ТАСС в среду, 14 августа.

В качестве аргумента в пользу такого решения депутат привел защиту окружающей среды и борьбу с поломками старых машин на дорогах. Вместе с тем парламентарий признал, что очень много автомобилей, достигших предельного срока эксплуатации, принадлежат сельским жителям, где нет иного транспорта, а вопрос об экологии не стоит.

«А вот вопрос, связанный с социальными делами, очень серьезный. Представьте себе людей, у которых старые автомобили — «Жигули», «Нивы». Что делать с этими людьми?» — задается вопросом политик.

По словам Ефимова, если у человека есть деньги, то он «не будет ездить на старых «Жигулях». Он считает, что в подобных случаях инициативы о запрете старых авто должны сопровождаться предложениями о выплате людям 20–30% от стоимости прежней машины.

Ранее 14 августа газета «Коммерсант» писала, что в Госдуме предложили запретить россиянам водить старые машины. Отмечается, что не ясно, о каких конкретно транспортных средствах идет речь.

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