Changan серьезно обновил кроссовер CS55

Китайский автопроизводитель Changan выпустил модернизированную версию кроссовера CS55.

Как сообщает 13 августа «Авторевю», у автомобиля серьезно изменилась внешность: появились новые решетка радиатора, передний бампер и светотехника. Задние фонари теперь объединены в сплошную полоску.

В салоне изменились сиденья и обшивка дверей. У машины появилась цифровая приборная панель и новая информационно-развлекательная система с 10,25-дюймовым экраном.

Кроссовер по-прежнему оснащен 1,5-литровым бензиновым турбодвигателем мощностью 156 л.с. На выбор будет предлагаться механическая или автоматическая коробка передач. Привод предусмотрен только на передние колеса.

Рестайлинговый Changan CS55 выйдет на китайский рынок этой осенью. Ближе к концу года модель появится и в России, однако нашим потребителям предложат прежнюю версию кроссовера.

31 июля сообщалось, что Changan начинает продажи на российском рынке нового кроссовера CS35 Plus.