Прямой эфир

Новое поколение BMW 4-Series появится в 2020 году

0
Фото: TASS/Rodrigo Cruz/dpa/picture-alliance
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Компания BMW приступила к дорожным тестам купе 4-Series второго поколения. Об этом 13 августа пишет Autocar.

По данным издания, новинку построят на модернизированной модульной платформе CLAR. Внешность автомобиля будет выполнена в стиле «старших» купе и кабриолета 8-Series.

Серийную версию купе BMW 4-Series оснастят бензиновыми и дизельными турбомоторами. Топовой станет модификация, оборудованная силовым агрегатом мощностью 503 л.с., восьмиступенчатой автоматической коробкой передач и полноуправляемым шасси с задними подруливающими колесами.

В продажу новая модель поступит в начале 2020 года.

24 июля стало известно, что BMW планирует в ноябре 2019 года представить на автосалоне в Лос-Анджелесе (США) серийную версию нового четырехдверного купе 2-Series Gran Coupe.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
Кроссовер Mercedes-Benz GLB стал доступен для заказа в Европе
ЦОДД Москвы назвал день с наибольшим числом машин из Подмосковья

Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Яндекс.Дзен
А также читайте «Известия» в Яндекс Новостях
Прямой эфир

Загрузка...
Меню
Подписка на газету
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2017 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2017