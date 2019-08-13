Новое поколение BMW 4-Series появится в 2020 году

Компания BMW приступила к дорожным тестам купе 4-Series второго поколения. Об этом 13 августа пишет Autocar.

По данным издания, новинку построят на модернизированной модульной платформе CLAR. Внешность автомобиля будет выполнена в стиле «старших» купе и кабриолета 8-Series.

Серийную версию купе BMW 4-Series оснастят бензиновыми и дизельными турбомоторами. Топовой станет модификация, оборудованная силовым агрегатом мощностью 503 л.с., восьмиступенчатой автоматической коробкой передач и полноуправляемым шасси с задними подруливающими колесами.

В продажу новая модель поступит в начале 2020 года.

24 июля стало известно, что BMW планирует в ноябре 2019 года представить на автосалоне в Лос-Анджелесе (США) серийную версию нового четырехдверного купе 2-Series Gran Coupe.