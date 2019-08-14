Автоэксперт раскритиковал предложение Госдумы запретить старые машины

Автоэксперт раскритиковал идею комитета Госдумы запретить эксплуатацию старых автомобилей. Об этом 14 августа сообщает URA.RU.

Президент Федерации автовладельцев России в Свердловской области Кирилл Форманчук, также известный как блогер Медвед, заявил, что не видит причин для реализации этой инициативы.

«Такое ощущение, что депутаты даже перестали выглядывать из окон своих регулярно обновляемых и недешевых автомобилей. Какие машины они хотят запретить? А что делать людям, которые не могу купить новый автомобиль?» — поинтересовался Форманчук. Он добавил, что разрыв между депутатами и населением достиг своего предела, а средний возраст российского автопарка составляет 13 лет.

Автоэксперт уточнил, что статистики, связывающий возраст машины с ее опасностью для окружающих, попросту не существует. По его словам, качество автомобилей старше 15 лет может быть не уступать многим новым машинам, если обслуживать их соответствующим образом.

Ранее 14 августа газета «Коммерсант» писала, что в Госдуме предложили запретить россиянам водить старые машины. Отмечается, что о каких конкретно транспортных средствах идет речь, не ясно.

12 августа были названы самые популярные марки подержанных машин в России. В тройку лидеров вошли Lada, Toyota и Nissan.