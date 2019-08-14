Прямой эфир

Автоэксперт раскритиковал предложение Госдумы запретить старые машины

0
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Константин Кокошкин
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Автоэксперт раскритиковал идею комитета Госдумы запретить эксплуатацию старых автомобилей. Об этом 14 августа сообщает URA.RU.

Законы каршеринга: водителей будут блокировать за агрессивную езду
Как распознать лихачей на арендованных машинах и кому жаловаться, если мимо промчался злостный нарушитель ПДД

Президент Федерации автовладельцев России в Свердловской области Кирилл Форманчук, также известный как блогер Медвед, заявил, что не видит причин для реализации этой инициативы.

«Такое ощущение, что депутаты даже перестали выглядывать из окон своих регулярно обновляемых и недешевых автомобилей. Какие машины они хотят запретить? А что делать людям, которые не могу купить новый автомобиль?» — поинтересовался Форманчук. Он добавил, что разрыв между депутатами и населением достиг своего предела, а средний возраст российского автопарка составляет 13 лет.

Автоэксперт уточнил, что статистики, связывающий возраст машины с ее опасностью для окружающих, попросту не существует. По его словам, качество автомобилей старше 15 лет может быть не уступать многим новым машинам, если обслуживать их соответствующим образом.

Ранее 14 августа газета «Коммерсант» писала, что в Госдуме предложили запретить россиянам водить старые машины. Отмечается, что о каких конкретно транспортных средствах идет речь, не ясно.

12 августа были названы самые популярные марки подержанных машин в России. В тройку лидеров вошли Lada, Toyota и Nissan.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
В Москве началось тестирование новой партии беспилотных автомобилей
Названы 10 самых доступных новых автомобилей в России

Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Яндекс.Дзен
А также читайте «Известия» в Яндекс Новостях
Прямой эфир

Загрузка...
Меню
Подписка на газету
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2017 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2017