Прямой эфир

Названы самые популярные марки подержанных машин в России

0
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Павел Кассин
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

В июле 2019 года на российском рынке было продано 492,4 тыс. легковых автомобилей с пробегом, что на 5,4% больше результата годичной давности. Об этом 12 августа сообщает аналитическое агентство «Автостат».

Без пробега: Россия в последний раз снизит ввозные пошлины на иномарки
Снижение таможенных барьеров было одним из условий вступления в ВТО

Самыми популярными по итогам второго месяца лета стали модели Lada: продано 122,4 тыс. единиц. Эта цифра на 3,2% больше чем в июле 2018 года. При этом отмечается, что четверть российского рынка автомобилей с пробегом приходится на данную марку.

На втором месте рейтинга находится Toyota, объем продаж которой увеличился на 4,2% и составил 54,7 тыс. единиц. Третье место занимает Nissan: в июле обладателями подержанных автомобилей этой японской марки стали 27,6 тыс. россиян, что на 6,2% больше, чем в прошлом году.

9 августа сообщалось, что за шесть месяцев 2019 года продажи новых мотоциклов в России увеличились на 41%.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
Volkswagen представил в России новую версию седана Polo
Названа стоимость кроссовера Geely Atlas с системой «Яндекс.Авто»

Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Яндекс.Дзен
А также читайте «Известия» в Яндекс Новостях
Прямой эфир

Загрузка...
Меню
Подписка на газету
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2017 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2017