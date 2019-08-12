Названы самые популярные марки подержанных машин в России

В июле 2019 года на российском рынке было продано 492,4 тыс. легковых автомобилей с пробегом, что на 5,4% больше результата годичной давности. Об этом 12 августа сообщает аналитическое агентство «Автостат».

Самыми популярными по итогам второго месяца лета стали модели Lada: продано 122,4 тыс. единиц. Эта цифра на 3,2% больше чем в июле 2018 года. При этом отмечается, что четверть российского рынка автомобилей с пробегом приходится на данную марку.

На втором месте рейтинга находится Toyota, объем продаж которой увеличился на 4,2% и составил 54,7 тыс. единиц. Третье место занимает Nissan: в июле обладателями подержанных автомобилей этой японской марки стали 27,6 тыс. россиян, что на 6,2% больше, чем в прошлом году.

9 августа сообщалось, что за шесть месяцев 2019 года продажи новых мотоциклов в России увеличились на 41%.