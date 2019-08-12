Прямой эфир

Volkswagen представил в России новую версию седана Polo

0
Фото: Volkswagen
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Компания Volkswagen совместно с российским футбольным союзом выпустила седан Polo в исполнении Football Edition. Об этом 12 августа сообщает пресс-служба немецкого бренда.

Довериться ветру: каким стал эталонный немецкий автомобиль
Обновленный VW Passat: спортивный, внедорожный, гибридный. Какие версии ждать в России

Автомобиль получил черные 16-дюймовые колесные диски, а также задний спойлер и боковые зеркала, окрашенные в темный цвет Deep Black. Кроме того, на новинку установлены фары со сдвоенными рассеивателями и хромированную насадку выхлопной трубы.

Седан Volkswagen Polo Football Edition комплектуется также мультифункциональным спортивным рулевым колесом, электростеклоподъемниками всех дверей, центральным замком с дистанционным управлением и двумя складными радиоключами. В качестве опций предлагаются датчики парковки спереди и сзади, электрообогрев лобового стекла, система стабилизации.

Отмечается, что при покупке данной модификации клиент получает футбольный мяч, комбинированные салонные коврики и поддон для багажника.

Цены на специальную версию начинаются от 849 900 рублей.

6 августа сообщалось, что Volkswagen начинает продажи в России кроссовера Touareg 2020 модельного года.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
«АвтоВАЗ» возобновил работу после трехнедельных каникул
Fiat отзовет в России 147 пикапов Fullback

Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Яндекс.Дзен
А также читайте «Известия» в Яндекс Новостях
Прямой эфир

Загрузка...
Меню
Подписка на газету
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2017 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2017