Volkswagen представил в России новую версию седана Polo

Компания Volkswagen совместно с российским футбольным союзом выпустила седан Polo в исполнении Football Edition. Об этом 12 августа сообщает пресс-служба немецкого бренда.

Автомобиль получил черные 16-дюймовые колесные диски, а также задний спойлер и боковые зеркала, окрашенные в темный цвет Deep Black. Кроме того, на новинку установлены фары со сдвоенными рассеивателями и хромированную насадку выхлопной трубы.

Седан Volkswagen Polo Football Edition комплектуется также мультифункциональным спортивным рулевым колесом, электростеклоподъемниками всех дверей, центральным замком с дистанционным управлением и двумя складными радиоключами. В качестве опций предлагаются датчики парковки спереди и сзади, электрообогрев лобового стекла, система стабилизации.

Отмечается, что при покупке данной модификации клиент получает футбольный мяч, комбинированные салонные коврики и поддон для багажника.

Цены на специальную версию начинаются от 849 900 рублей.

6 августа сообщалось, что Volkswagen начинает продажи в России кроссовера Touareg 2020 модельного года.