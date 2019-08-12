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Названа стоимость кроссовера Geely Atlas с системой «Яндекс.Авто»

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Фото: Geely
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Китайский автопроизводитель Geely вывел на российский рынок кроссовер Atlas с мультимедийной системой «Яндекс.Авто». Об этом 12 августа сообщает пресс-служба брэнда.

Комплекс устанавливается на машины с 1,8-литровым бензиновым турбомотором мощностью 184 л. с., который работает в паре с шестиступенчатой автоматической коробкой передач.

Отмечается, что система «Яндекс.Авто» позволяет пользоваться различными фирменными сервисами, в числе которых «Музыка», «Навигатор» и «Погода». Кроме того, доступен голосовой помощник «Алиса».

Стоимость Geely Atlas c мультимедийной системой «Яндекс.Авто» у российских дилеров марки с начинается с отметки 1 679 990 рублей.

15 марта сообщалось, что Geely планирует выпустить новый субкомпактный кроссовер под названием SX12. Дата презентации машины неизвестна. Также пока нет информации и о том, будут ли ее поставлять за пределы Китая.

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