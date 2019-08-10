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Названы 10 самых доступных новых автомобилей в России

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Фото: TASS/ZUMA
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LADA Granta стала самым доступным новым легковым автомобилем в России. За семь месяцев текущего года было продано свыше 74,6 тыс. таких машин. Средняя стоимость составляет 524 тыс. рублей. Об этом пишет «Автостат», который составил рейтинг самых дешевых автомобилей на российском рынке.

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На втором месте по доступности находится седан Datsun on-DO, средняя цена которого равна 562 тыс. рублей, а продажи этой модели за семь месяцев достигли почти 11 тыс. Третья строчка рейтинга досталась внедорожнику LADA 4x4, который можно приобрести по средней стоимости 564 тыс. рублей, а объем продаж составил 17,6 тыс.

В топ-10 самых недорогих новых авто также вошли: хэтчбек Datsun mi-DO — 618 тыс. рублей; Renault Logan — 699 тыс. рублей; LADA Largus — 704 тыс. рублей; Lifan Solano — 708 тыс. рублей; Lifan X50 — 734 тыс. рублей.

Замыкает данный рейтинг внедорожник Chevrolet Niva — 751 тыс. рублей. За семь месяцев в России было продано 12 163 таких автомобиля.

9 августа сообщалось, что больше всего кроссоверов в России реализовала корейская компания Hyundai. За шесть месяцев жители страны купили чуть более 51 тыс. автомобилей этого производителя.

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