Названы 10 самых доступных новых автомобилей в России

LADA Granta стала самым доступным новым легковым автомобилем в России. За семь месяцев текущего года было продано свыше 74,6 тыс. таких машин. Средняя стоимость составляет 524 тыс. рублей. Об этом пишет «Автостат», который составил рейтинг самых дешевых автомобилей на российском рынке.

На втором месте по доступности находится седан Datsun on-DO, средняя цена которого равна 562 тыс. рублей, а продажи этой модели за семь месяцев достигли почти 11 тыс. Третья строчка рейтинга досталась внедорожнику LADA 4x4, который можно приобрести по средней стоимости 564 тыс. рублей, а объем продаж составил 17,6 тыс.

В топ-10 самых недорогих новых авто также вошли: хэтчбек Datsun mi-DO — 618 тыс. рублей; Renault Logan — 699 тыс. рублей; LADA Largus — 704 тыс. рублей; Lifan Solano — 708 тыс. рублей; Lifan X50 — 734 тыс. рублей.

Замыкает данный рейтинг внедорожник Chevrolet Niva — 751 тыс. рублей. За семь месяцев в России было продано 12 163 таких автомобиля.

9 августа сообщалось, что больше всего кроссоверов в России реализовала корейская компания Hyundai. За шесть месяцев жители страны купили чуть более 51 тыс. автомобилей этого производителя.