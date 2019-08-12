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В Москве началось тестирование новой партии беспилотных автомобилей

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Фото: РИА Новости/Рамиль Ситдиков
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Тестирование 20 беспилотных автомобилей началось в Москве. Об этом в понедельник, 12 августа, рассказало АГН «Москва» со ссылкой на группу национальной технологической инициативы (НТИ) «Автонет».

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«Это автомобили компании «Яндекс» марки Toyota Prius с обозначением «Беспилотный автомобиль», — говорится в сообщении.

Тестирование будет проходить на дорогах столичных районов Хамовники и Раменки.

Отмечается, что в столице уже проходит тестирование пяти беспилотных автомобилей компании «Яндекс».

Применение беспилотных технологий на автомобильных дорогах, как ожидается, будет закреплено законодательно в конце 2021 года.

11 июля «Яндекс» и Hyundai Mobis представили первый прототип беспилотного автомобиля, разработанного на базе Hyundai Sonata 2020. Участие водителя может понадобиться только в особых ситуациях.

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