Глава думского комитета раскритиковал идею о запрете старых автомобилей

Председатель комитета Госдумы по госстроительству и законодательству Павел Крашенинников считает, что запрет на эксплуатацию гражданами старых машин нарушает права собственности. Об этом в среду, 14 августа, он рассказал в беседе с «Интерфаксом».

«С точки зрения срока как такового это будет нарушать права собственности тех лиц, которые добросовестно владеют конкретной машиной, которые нормально управляют, которые не нарушают каких-то экологических требований», — пояснил Крашенинников.

По его словам, вопрос запрета эксплуатации можно обсуждать в отношении общественного транспорта.

При этом первый зампредседателя комитета Госдумы по транспорту и строительству Виталий Ефимов, комментируя запрет эксплуатации старых автомобилей, заявил, что этот вопрос должен обсуждаться с учетом возможных социальных последствий такого решения.

В качестве аргумента в пользу такого решения депутат привел защиту окружающей среды и борьбу с поломками старых машин на дорогах. Вместе с тем парламентарий признал, что очень много автомобилей, достигших предельного срока эксплуатации, принадлежат сельским жителям, где нет иного транспорта, а вопрос об экологии не стоит.

Ранее 14 августа газета «Коммерсант» писала, что в Госдуме предложили запретить россиянам водить старые машины. Отмечается, что не ясно, о каких конкретно транспортных средствах идет речь.

Такая идея возникла у парламентариев по итогам круглого стола, на котором в июне обсуждались вопросы экологии. Как отмечает издание, не ясно, о каких конкретно транспортных средствах идет речь, на сегодняшний день подобных ограничений в российском законодательстве нет.