Новый кроссовер Kia Mohave появится в России в 2020 году

Корейская автомобилестроительная компания Kia раскрыла подробности о кроссовере Mohave второго поколения.

Как говорится в сообщении пресс-службы бренда, поступившем в редакцию «Известий» 14 августа, длина новинки составляет 4930 мм, ширина — 1920 мм, а высота — 1790 мм. Колесная база достигает 2 895 мм.

В Корее новый Kia Mohave будет предлагаться трехлитровым дизельным двигателем мощностью 260 л.с., восьмиступенчатой автоматической коробкой передач и полным приводом.

Автомобиль получит систему предотвращения фронтальных столкновений, ассистент поддержания движения в полосе, функцию выезда с парковки задним ходом, интеллектуальный круиз-контроль и многое другое. В России Kia Mohave второго поколения появится в 2020 году.

23 июля сообщалось, что Kia выпустила новый кроссовере Seltos, который планируется продавать на рынках всего мира.