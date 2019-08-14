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Volkswagen Polo стал самым популярным автомобилем в Москве в июле

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Фото: TAСС/PIXSELL/PA Images/Slavko Midzor
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В июле 2019 года в Москве было продано 19,5 тыс. новых легковых автомобилей, что на 10% выше результата годичной давности. Об этом 14 августа сообщает аналитическое агентство «Автостат».

Самой популярной машиной в столице по итогам июля стал седан Volkswagen Polo, который приобрели 1384 жителя города. На втором месте — Kia Rio с результатом 942 экземпляра. Третье место занимает Skoda Rapid, за июль было продано 759 автомобилей этой модели.

В топ-10 лидеров московского рынка новых легковых автомобилей по итогам июля также вошли: Kia Optima (665 ед.), Hyundai Creta (663 ед.), Renault Kaptur (606 ед.), Hyundai Solaris (578 ед.), Skoda Octavia (574 ед.), Toyota Camry (554 ед.) и Nissan Qashqai (518 ед.).

27 июня стало известно, что среднегодовой пробег легковых автомобилей в России в 2019 году составил 17,5 тыс. км.

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