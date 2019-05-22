В России могут ввести водительские права на самокат

Владельцев электросамокатов могут обязать получать права. Сейчас «водители» транспортных средств на электротяге находятся в статусе пешеходов, но на тротуарах при разгоне представляют реальную угрозу. Скорее всего, мощные самокаты приравняют к механическим транспортным средства.