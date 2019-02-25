Электронные права начнут оформлять уже в 2020 году. Новые документы помогут бороться с поддельными водительскими удостоверениями.

Также мера не позволит использовать одни права нескольким гражданам.

Для водителей ничего не изменится, имеющиеся бланки будут действительны. Другие документы на автомобиль также можно будет не носить с собой.