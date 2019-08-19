Кабриолет Volkswagen T-Roc дебютирует во Франкфурте

На автосалоне во Франкфурте (Германия), который состоится в сентябре 2019 года, Volkswagen представит кроссовер T-Roc с откидной крышей. Об этом говорится в пресс-релизе, поступившем 19 августа в редакцию «Известий».

Отмечается, что новый кабриолет оснащен полностью автоматизированной мягкой крышей, которая откидывается всего за девять секунд. Кроме того, с помощью электромеханического привода складной конструкцией можно управлять даже во время движения машины на скорости до 30 км/ч.

Также автомобиль получит мультимедийную систему последнего поколения, которая позволит водителю всегда находиться в Сети.

В Европе T-Roc с откидной крышей предложат с 1,5-литровым бензиновым двигателем с отдачей 150 л.с. Кроме того, покупателям будет доступна модификация с литровым силовым агрегатом мощностью 115 л.с. Коробки передач предусмотрены две: механическая и семиступенчатая роботизированная с двойным сцеплением. Привод предполагается только передний.

У европейских дилеров марки автомобиль появится весной 2020 года.

12 августа сообщалось, что Volkswagen совместно с российским футбольным союзом выпустил седан Polo в исполнении Football Edition.