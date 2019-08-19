Прямой эфир

Кабриолет Volkswagen T-Roc дебютирует во Франкфурте

0
Фото: Volkswagen
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

На автосалоне во Франкфурте (Германия), который состоится в сентябре 2019 года, Volkswagen представит кроссовер T-Roc с откидной крышей. Об этом говорится в пресс-релизе, поступившем 19 августа в редакцию «Известий».

Отмечается, что новый кабриолет оснащен полностью автоматизированной мягкой крышей, которая откидывается всего за девять секунд. Кроме того, с помощью электромеханического привода складной конструкцией можно управлять даже во время движения машины на скорости до 30 км/ч.

Также автомобиль получит мультимедийную систему последнего поколения, которая позволит водителю всегда находиться в Сети.

В Европе T-Roc с откидной крышей предложат с 1,5-литровым бензиновым двигателем с отдачей 150 л.с. Кроме того, покупателям будет доступна модификация с литровым силовым агрегатом мощностью 115 л.с. Коробки передач предусмотрены две: механическая и семиступенчатая роботизированная с двойным сцеплением. Привод предполагается только передний.

У европейских дилеров марки автомобиль появится весной 2020 года.

12 августа сообщалось, что Volkswagen совместно с российским футбольным союзом выпустил седан Polo в исполнении Football Edition.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
Nissan опубликовал очередной тизер нового кроссовера Juke
Porshe выпустит 820-сильную версию Panamera Turbo

Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Яндекс.Дзен
А также читайте «Известия» в Яндекс Новостях
Прямой эфир

Загрузка...
Меню
Подписка на газету
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2019