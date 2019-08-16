Infiniti опубликовала тизер нового люксового кроссовера

Компания Infiniti выпустила первый тизер своего нового люксового кроссовера QX55. Об этом говорится в пресс-релизе, поступившем 16 августа в редакцию «Известий».

Судя по эскизу, автомобиль будет отличаться динамичным силуэтом кузова. У машины появится длинный капот, короткий задний свес, широкие колесные арки и крыша, как у традиционных купе.

Фото: Infiniti

По словам заместителя председателя правления компании Infiniti Майка Коллерана, новинка появится в официальных дилерских центрах летом 2020 года.

30 мая сообщалось, что Infiniti начнет продажи на российском рынке рестайлингового кроссовера QX60.