Infiniti опубликовала тизер нового люксового кроссовера
Компания Infiniti выпустила первый тизер своего нового люксового кроссовера QX55. Об этом говорится в пресс-релизе, поступившем 16 августа в редакцию «Известий».
Судя по эскизу, автомобиль будет отличаться динамичным силуэтом кузова. У машины появится длинный капот, короткий задний свес, широкие колесные арки и крыша, как у традиционных купе.
По словам заместителя председателя правления компании Infiniti Майка Коллерана, новинка появится в официальных дилерских центрах летом 2020 года.
30 мая сообщалось, что Infiniti начнет продажи на российском рынке рестайлингового кроссовера QX60.